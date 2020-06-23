Американские власти попытались внести российского предпринимателя Евгения Пригожина в санкционные списки. Таким образом они продемонстрировали корыстные устремления политических кругов США, действующих в угоду бизнес-элит.

Авторами резолюции Конгресса США, предполагающей наложение санкций на предпринимателя из РФ, являются сенаторы Марк Рубио и Крис Кунс, передает ФАН. Примечательно, что обе персоны связаны с договором американских лоббистских компаний, заключенным с террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Преступный режим Файеза Сарраджа заручился поддержкой лоббистов из США благодаря заявлению о том, что Пригожин якобы является "причиной" провалов террористов.

Вброс, сделанный американской Демократической партией, возвратился в политическую повестку США от внешних спонсоров, представляющих, в том числе, весьма сомнительные государственные образования. ПНС Ливии в соответствии со Схиратскими соглашениями давно утратили легитимность. Преступный режим Сарраджа продолжает незаконно удерживать власть в Триполи, опираясь на террористические группировки и прочие бандформирования.

Лоббистские компании из США осуществляют раскрутку верхушки ПНС Ливии в медиапространстве. Именно договор с боевиками являлся причиной нескольких выступлений Кунса и Рубио, в ходе которых они поддержали режим Сарраджа. Также именно лоббисты ответственны за пропаганду в пользу ПНС Ливии. Таким образом, это является отличной иллюстрацией отработки корыстных интересов определенных личностей, готовых за деньги продвигать что угодно на международной арене.