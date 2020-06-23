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0:25   23 Июня 2020
Политика

Правительство США вводит санкции против граждан РФ ради собственной наживы

Правительство США вводит санкции против граждан РФ ради собственной наживы

Американские власти попытались внести российского предпринимателя Евгения Пригожина в санкционные списки. Таким образом они продемонстрировали корыстные устремления политических кругов США, действующих в угоду бизнес-элит.

Авторами резолюции Конгресса США, предполагающей наложение санкций на предпринимателя из РФ, являются сенаторы Марк Рубио и Крис Кунс, передает ФАН. Примечательно, что обе персоны связаны с договором американских лоббистских компаний, заключенным с террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Преступный режим Файеза Сарраджа заручился поддержкой лоббистов из США благодаря заявлению о том, что Пригожин якобы является "причиной" провалов террористов.

Вброс, сделанный американской Демократической партией, возвратился в политическую повестку США от внешних спонсоров, представляющих, в том числе, весьма сомнительные государственные образования. ПНС Ливии в соответствии со Схиратскими соглашениями давно утратили легитимность. Преступный режим Сарраджа продолжает незаконно удерживать власть в Триполи, опираясь на террористические группировки и прочие бандформирования.

Лоббистские компании из США осуществляют раскрутку верхушки ПНС Ливии в медиапространстве. Именно договор с боевиками являлся причиной нескольких выступлений Кунса и Рубио, в ходе которых они поддержали режим Сарраджа. Также именно лоббисты ответственны за пропаганду в пользу ПНС Ливии. Таким образом, это является отличной иллюстрацией отработки корыстных интересов определенных личностей, готовых за деньги продвигать что угодно на международной арене.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #санкции #ливия #рубио #пнс

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