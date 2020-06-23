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0:17   23 Июня 2020
Политика

ПВО Сирии отражают атаку дронов в районе Джабле

ПВО Сирии отражают атаку дронов в районе Джабле

Атака беспилотников активно отражается сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Джабле. Информацию об этом передает сирийское агентство САНА.

Район Джабле подвергся атаке дронов в 15 километрах от авиабазы российских ВКС Хмеймим. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали инцидента.

Беспилотники неизвестного происхождения ранее совершили нападение на российский военный объект Хмеймим в Сирии. Эта атака дронов может быть самой крупной в текущем году.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #пво

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