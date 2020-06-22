Реактивный снаряд упал на военную часть международного аэропорта Багдада

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

 Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

 Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве

Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

 Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

 Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве

Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
23:45   22 Июня 2020
Армия

Реактивный снаряд упал на военную часть международного аэропорта Багдада

Реактивный снаряд упал на военную часть международного аэропорта Багдада

Обстрел был произведен одним реактивным снарядом, который пришелся на военную часть аэропорта Багдада. В это время на его гражданской части садился самолет украинских "Авиалиний Антонова".

Информацию об обстреле передает агентство INA со ссылкой на органы безопасности Ирака. В результате обстрела какого-либо ущерба международному аэропорту нанесено не было.

Согласно информации иракских органов безопасности, обстрел производился со стороны населенного пункта около города Абу-Грейб, который находится к западу от Багдада. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#багдад #аэропорт #обстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...