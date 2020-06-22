Реактивный снаряд упал на военную часть международного аэропорта Багдада

Обстрел был произведен одним реактивным снарядом, который пришелся на военную часть аэропорта Багдада. В это время на его гражданской части садился самолет украинских "Авиалиний Антонова".

Информацию об обстреле передает агентство INA со ссылкой на органы безопасности Ирака. В результате обстрела какого-либо ущерба международному аэропорту нанесено не было.

Согласно информации иракских органов безопасности, обстрел производился со стороны населенного пункта около города Абу-Грейб, который находится к западу от Багдада. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.