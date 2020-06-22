Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

Столичные врачи зафиксировали смерть 26 москвичей с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Распространение новой инфекции удается сдерживать, столица России возвращается к прежней жизни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также объявил, что город переходит на следующий этап отмены ограничений, который начнется с 23 июня, передает РИА Новости.

Так со вторника в Москве заработают рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны. Детские сады, библиотеки и учреждения социальной защиты населения продолжат работу без каких либо ограничительных мер. Турагентствам также разрешат возобновить свою деятельность, но экскурсии по столице все еще будут недоступными.