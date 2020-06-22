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22:41   22 Июня 2020
Политика

ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии

ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии

Руководство нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) незаконно растрачивает бюджет Ливии, чтобы оплатить Турции ее военное вмешательство в дела страны. Об этом заявляет греческое издание Spoilers со ссылкой на Libya Review.

Общая сумма переводов с государственных счетов Ливии на счета турецких банков составила 12 млрд долларов. Автором переводов, согласно информации СМИ, стал глава ПНС Ливии Файез Саррадж, который активно сотрудничает с террористами. Таким образом, ПНС оплачивает военное вторжение Турции в Ливию из средств налогоплательщиков.

Многие страны неоднократно критиковали Турцию за ее вмешательство в дела другого государства. Анкара открыто поддерживает ливийские бандформирования, поставляя им боевую технику, оружие и сирийских джихадистов. За последнее время Турция переправила в Триполи и Мисурату более 70 дронов, стоимость некоторых составляет около пяти млн долларов за единицу, передает Федеральное агентство новостей.

Местные ливийцы все чаще сообщают о преступлениях сирийских наемников, переброшенных Турцией. Боевики грабят местных жителей, похищают и убивают людей.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #ливия #пнс ливии

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