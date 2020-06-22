МИД ФРГ: ливийский кризис из-за Турции приобретает региональное измерение

Германия призывает к скорейшему разрешению ливийского кризиса, который приобретает региональное измерение. Такое заявление в понедельник сделал официальный представитель немецкого МИД Кристофер Бургер.

По мнению дипломата, кризис в североафриканской стране опасен не только для нее самой, но и для региона в целом. Он считает, что для улучшения ситуации необходимо инициировать переговоры между Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, проведя их под патронажем международного сообщества.

Представитель МИД Германии подчеркнул, что ведомство продолжает вести переговоры со всеми сторонами и оказывать влияние на конфликтующие стороны, призывая их продолжить переговоры под эгидой ООН, передает ФАН.