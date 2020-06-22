Вторгнувшийся в Ливию Пентагон призвал разрешить кризис в государстве

Пентагон призвал отказаться от боевых действий в Ливии и призвал к скорейшему началу переговоров по стабилизации кризиса. Об этом в понедельника сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома.

Как пишет ФАН, США выступили против военной эскалации в североафриканском государстве. Американские власти призвали стороны кризиса взять на себя обязательство по прекращению огня и возобновить мирные переговоры.

По мнению Вашингтона, необходимо действовать в рамках договоренностей, которые были приняты по результатам берлинской конференции. Кроме этого, США призвали действовать в рамках "Каирской декларации" и соглашениях, принятых на переговорах в формате "5+5".