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21:03   22 Июня 2020
Политика

Вторгнувшийся в Ливию Пентагон призвал разрешить кризис в государстве

Вторгнувшийся в Ливию Пентагон призвал разрешить кризис в государстве

Пентагон призвал отказаться от боевых действий в Ливии и призвал к скорейшему началу переговоров по стабилизации кризиса. Об этом в понедельника сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома.

Как пишет ФАН, США выступили против военной эскалации в североафриканском государстве. Американские власти призвали стороны кризиса взять на себя обязательство по прекращению огня и возобновить мирные переговоры.

По мнению Вашингтона, необходимо действовать в рамках договоренностей, которые были приняты по результатам берлинской конференции. Кроме этого, США призвали действовать в рамках "Каирской декларации" и соглашениях, принятых на переговорах в формате "5+5".

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Автор: Василий Пименов
#сша #ливия #белый дом

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