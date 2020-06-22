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20:47   22 Июня 2020
Происшествия

Портрет Сталина стал последним, что московский пенсионер увидел перед смертью

Портрет Сталина стал последним, что московский пенсионер увидел перед смертью

Житель столицы погиб, сорвавшись со стремянки в подъезде жилого дома на Борисовском проезде. Пенсионер пытался повесить на стену портрет Иосифа Сталина. 

Трагический инцидент произошел в московской многоэтажке, передает "КП", когда 64-летний жилец дома задумал повесить в подъезде картину с советским генералиссимусом.

Пенсионер взял с собой стремянку, но, взобравшись на нее, оступился и упал на каменный пол. Мужчина ударился головой и вскоре скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пожилого москвича в травмпункт, а через несколько недель констатировали смерть пациента.

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Автор: Илья Романович
#смерть #пенсионер #сталин

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