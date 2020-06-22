Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи

Сохранить семейные ценности и утвердить, что брак является союзом мужчины и женщины, получится благодаря поправкам в Конституцию Российской Федерации, заявила депутат Госдумы Ольга Окунева.

Основной закон становится более качественным благодаря поправкам. Ряд деталей будет прописан от общих тезисов до более конкретных, передает слова парламентария телеканал "360". В Конституции нашли отражение вопросы государственной политики в отношении защиты детства и семьи.

"Отводится приоритет семейному воспитанию и заботе государства о тех детях, которые не имеют возможности по разным обстоятельствам воспитываться в семье, но о них обязательно позаботятся", — заметила Окунева.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. В числе дополнений значатся: обязательная ежегодная индексация пенсий, обеспечение государством качественного медицинского обслуживания, адресная поддержка населения.