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20:20   22 Июня 2020
Армия

ЛАГ перенесла по "техническим причинам" экстренное заседание по Ливии

ЛАГ перенесла по "техническим причинам" экстренное заседание по Ливии

Лига арабских государств (ЛАГ) сообщила о переносе даты совещания по ливийскому вопросу, от участия в котором отказалось террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, заявил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

Причиной переноса экстренного заседания стали технические затруднения, в следствие которых было принято решение о проведении совещания 23 июня, чтобы обеспечить присутствие на ней всех приглашенных делегаций, пишет ФАН со ссылкой на слова Заки. Известно, что организаторы мероприятия намерены решить за сегодня все трудности.

Экстренное совещание ЛАГ было созвано властями Египта, обеспокоенными ситуацией в Ливии и фактом вмешательства Турции во внутриливийский конфликт. Тем не менее, террористы ПНС Ливии отклонили предложение об участии в заседании, продемонстрировав свою незаинтересованность в мирном урегулировании кризиса и зависимость от позиции Анкары.

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Автор: Яна Либерман
#египет #ливия #заседание #лаг #пнс

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