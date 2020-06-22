Профессор РЭУ Ордов: курс рубля будет зависеть от темпов восстановления экономики

Курс рубля в ближайшее время будет зависеть от того, как быстро экономика восстановится от последствий "коронакризиса", отмечает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Он отметил, что российская валюта остается крепкой, несмотря на агрессивную политику Центробанка по снижению ключевой ставки. Действия регулятора, по словам эксперта, хоть и идут стране во благо, но бьют по позициям рубля.

Положение в экономике России сегодня непростое, признает Ордов. Это объясняется тем, что ее реальный сектор требует больших затрат из федерального бюджета, а это создает риск для девальвации рубля.

Также на положение рубля влияют фондовый рынок и цены на нефть. Если спрос на облигации федерального займа и государственные ценные бумаги сократятся, а нефть подешевеет до 20-25 долларов за баррель, рубль вновь ослабнет.

В следующем квартале у рубля будут риски по снижению курса до 80-90 единиц за доллар, но все зависит от степени ущерба. Если негативные факторы сработают, то рубль опустится еще ниже, пояснил эксперт для ФБА "Экономика сегодня".

Таким образом, если российская экономика сможет пройти успешно через "коронакризис", то и рубль сохранит стабильность, поэтому все прогнозы относительно будущего национальной валюты упираются в восстановление реального сектора.