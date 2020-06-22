Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

 Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи

Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи
Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

 ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии

ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

 Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи

Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи
Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

 ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии

ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
19:59   22 Июня 2020
Политика

Сирийские власти восстанавливают дороги и планируют расширение магистралей

Сирийские власти восстанавливают дороги и планируют расширение магистралей

Специалисты проводят ремонт междугородних дорог и улиц в населенных пунктах Дамаска, сообщил директор технических служб провинции Гассан Аль-Джасем.

По его словам, будут отремонтированы и улучшены дороги в Восточной Гуте, пишет ФАН. Также будут благоустроены въезды в населенные пункты: рабочие посадят деревья и украсят территорию декоративными растениями.

Как говорит председатель Муниципального совета Дамаска Абдель Гани Кассем, работы идут по графику и закончатся в установленный срок. Улицы города очистят от свалок мусора. В планах властей расширить магистрали в горы, чтобы снизить количество ДТП и увеличить транспортную доступность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #дороги #башар асад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...