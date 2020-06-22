Сирийские власти восстанавливают дороги и планируют расширение магистралей

Специалисты проводят ремонт междугородних дорог и улиц в населенных пунктах Дамаска, сообщил директор технических служб провинции Гассан Аль-Джасем.

По его словам, будут отремонтированы и улучшены дороги в Восточной Гуте, пишет ФАН. Также будут благоустроены въезды в населенные пункты: рабочие посадят деревья и украсят территорию декоративными растениями.

Как говорит председатель Муниципального совета Дамаска Абдель Гани Кассем, работы идут по графику и закончатся в установленный срок. Улицы города очистят от свалок мусора. В планах властей расширить магистрали в горы, чтобы снизить количество ДТП и увеличить транспортную доступность.