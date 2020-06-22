Кедми связал беспорядки в США с падением влияния Вашингтона в мире
США со временем преодолеют проблемы, связанные с недовольством населения страны расовой дискриминацией, но авторитету Вашингтона уже был нанесен серьезный урон. Так ситуацию оценил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.
Беспорядки на американских улицах резко ослабили США и американское влияние в мире. На ситуацию может повлиять американский лидер Дональд Трамп, если решительно займется наведением порядка.
В сложившейся ситуации выиграли Китай и Россия, считает Кедми. Руководство этих государств смогло эффективно решить сложные государственные вопросы.
Во время беспорядков в Миннеаполисе произошла перестрелка. Как сообщается в сюжете телеканала "360", в результате этого столкновения погиб один человек.