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19:58   22 Июня 2020
Политика

Кедми связал беспорядки в США с падением влияния Вашингтона в мире

Кедми связал беспорядки в США с падением влияния Вашингтона в мире

США со временем преодолеют проблемы, связанные с недовольством населения страны расовой дискриминацией, но авторитету Вашингтона уже был нанесен серьезный урон. Так ситуацию оценил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.

Беспорядки на американских улицах резко ослабили США и американское влияние в мире. На ситуацию может повлиять американский лидер Дональд Трамп, если решительно займется наведением порядка.

В сложившейся ситуации выиграли Китай и Россия, считает Кедми. Руководство этих государств смогло эффективно решить сложные государственные вопросы.

Во время беспорядков в Миннеаполисе произошла перестрелка. Как сообщается в сюжете телеканала "360", в результате этого столкновения погиб один человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #беспорядки #кедми

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