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19:56   22 Июня 2020
Политика

Соединенные Штаты проспонсируют проекты по "современной" истории Украины

Соединенные Штаты проспонсируют проекты по "современной" истории Украины

Государственный департамент США намерен финансировать проекты, посвященные "современной" истории Украины. Американцы собираются выделить на это 150 тысяч долларов.

Отбор будет производиться на конкурсной основе, прошедшие его займутся производством "инновационного цифрового медиаконтента", говорится в тендерной документации. В основу проекта лягут личные истории украинцев о "развитии демократии страны". Американская сторона предложила несколько тем для рассмотрения. Среди них развал СССР, авария на Чернобыльской АЭС и "революция достоинства".

Реализация проекта пройдет совместно с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — она собирается предоставить площадки для распространения контента, передает ФАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #украина #госдеп

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