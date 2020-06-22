Госдума РФ будет публиковать все запросы депутатов

Запросы депутатов Государственной думы России, которые они отправляют в то или иное ведомство, будут публиковаться в электронной базе данных нижней палаты парламента. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он рассказал, что бывают случаи, когда запросы парламентариев теряются и не доходят до адресата, поэтому необходимо вносить их в единую базу. С другой же стороны нововведение позволит исключить коррупционную составляющую, объяснил Володин.

В начале текущего года руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил сделать запросы коллег в различные инстанции публичными. Он говорил, что такая мера даст избирателям понимание, какими темами интересуется тот или иной депутат, и поможет сделать парламент более открытым.