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19:40   22 Июня 2020
Общество

Журналист Жвания назвал поправки в Конституцию РФ стремлением страны поддержать людей

Журналист Жвания назвал поправки в Конституцию РФ стремлением страны поддержать людей

Предложенные российским правительством поправки в Конституцию РФ являются реакцией на запрос общества, заявил председатель политсовета партии "Родина" в Ленобласти, журналист Дмитрий Жвания.

Массовые погромы в США происходят из-за того, что власти страны не предоставили своим гражданам рабочие места, заявил Жвания в эфире авторской передачи депутата Госдумы Виталия Милонова "Милонов шоу". По мнению журналиста, все люди хотят трудиться и чувствовать себя причастными к чему-то, поэтому государство должно выдавать предпринимателям льготные кредиты, чтобы они могли открывать новые предприятия с рабочими местами и развивать государственную экономику.

"Конституция — это реакция государства на запросы общества", — приводит слова журналиста издание Newinform.

Правительство РФ предложило внести поправки в Конституцию РФ, чтобы сделать жизнь россиян более комфортной. Кабмин предложил закрепить в Основном законе защиту прав детей, нерушимость границ страны и многие другие дополнения. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #поправки #конституция

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