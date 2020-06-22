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19:34   22 Июня 2020
Экономика

Совет Федерации учтет мнение россиян о размере компенсаций за моральный вред

Совет Федерации учтет мнение россиян о размере компенсаций за моральный вред

Всероссийский опрос позволит членам Совета Федерации сформировать мнение о том, как граждане оценивают моральный ущерб. В перспективе это послужит основой для модернизации судебного законодательства.

Участие в опросе Совфеда приняли более 3 тыс. человек, которые поделились мнением о нормах возмещения морального вреда. Многие респонденты не имели юридического образования и никогда не участвовали в подобных судебных процессах, поэтому они могут представить непредвзятое мнение о проблеме компенсаций, сообщает NEWS.ru со ссылкой на сенатора Ирину Рукавишникову.

Исследование было составлено на основе ситуативных примеров, которые призваны показать отношение респондентов к тем или иным проявлениям морального ущерба. По предварительным данным, средний размер компенсации был установлен россиянами в размере 1,8 млн рублей.

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Автор: Яна Либерман
#россия #компенсация #совет федерации

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