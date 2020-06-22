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19:36   22 Июня 2020
Ближнее зарубежье

«Чудовищная фальсификация истории»: Алтабаева о флаге ЛГБТ на «Родине-мать» в Киеве

«Чудовищная фальсификация истории»: Алтабаева о флаге ЛГБТ на «Родине-мать» в Киеве

Украинские активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера закрепили на монументе «Родина-мать» в Киеве радужный флаг. Видео появилось в профиле организации в Twitter, а после разлетелось по социальным сетям.

В ролике демонстрируются, как при помощи беспилотника флаг удалось закрепить на мече, который скульптура удерживает правой рукой.

«Родина-мать за равенство для всех! Великий ЛГБТ + флаг сегодня развевается над всем Киевом», — подписали активисты видеозапись.

Спустя некоторое время дрон с радужным флагом спустили, вернув монументу прежний вид.

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что таким образом активисты реализуют на Украине программу фальсификации истории и подмены ценностей. По мнению сенатора, это не может не вызывать боль у всех здравомыслящих людей.

«Чудовищная фальсификация истории и надругательство над памятниками, которое мы недавно наблюдали, включая радужный флаг над монументом в Киеве, вызывали в нас самую бурную эмоциональную реакцию и жесткую рациональную. Ползучая ассимиляция, длившаяся 23 года, попытка лишить нас родного языка и нашей истории. Насильственное насаждение украинского языка, — на работе, в магазинах, суде. Все это приведет к распаду такой страны, как Украина», — заявила Екатерина Алтабаева на пресс-конференции «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история» в медиацентре «Патриот».

Дрон с радужным флагом был также замечен у здания Верховной Рады и над стеклянным мостом на Владимирской горке.

Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride сообщили, что «будут развлекать пропагандой в самых неожиданных местах».

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Автор: Карина Азоян
#киев #родина-мать #лгбт

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