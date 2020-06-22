Депутат Мосгордумы Енгалычева признана виновной в организации несогласованного мероприятия

Суд признал виновной в организации несогласованной акции депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. За свою деятельность она заплатит 30 тысяч рублей, это не первый случай провокационного поведения столичного парламентария.

Депутат Московской городской думы от КПРФ Екатерина Енгалычева признана виновной в организации несанкционированного мероприятия в Москве 18 февраля. За свою деятельность она получила штраф в размере 30 тыс. рублей. До этого Енгалычева неоднократно оказывалась в центре громких скандалов, демонстрируя провокационное поведение на посту городского депутата.

Так, парламентарий от КПРФ резко высказалась о деятельности мэрии Москвы в период пандемии коронавируса, пишет Nation News. При этом ею не был проведен объективный анализ ситуации — по итогу, Енгалычева раскритиковала власти без каких-либо оснований, предложив перестроить систему обеспечения безопасности граждан на абстрактный "западный манер".