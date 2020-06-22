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18:36   22 Июня 2020
Происшествия

Верзилова арестовали по статье о хулиганстве из-за матов в общественном месте

Верзилова арестовали по статье о хулиганстве из-за матов в общественном месте

Скандальный экс-участник арт-группы "Война", издатель "Медиазоны" Петр Верзилов арестован на 15 суток по решению Мещанского суда. Причиной для ареста послужила статья о мелком хулиганстве КоАП РФ. 

Столичные правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве в отношении одиозного экс-активиста PussyRiot Петра Верзилова. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда.

Накануне стражи правопорядка допросили Верзилова в качестве свидетеля в рамках дел об "организации массовых беспорядков" и "применении насилия в отношении представителей власти". От дачи показаний он отказался, а после допроса выдал нецензурную тираду у входа в метро "Красносельская".

Брань послужила поводом для признания издателя "Медиазоны" виновным по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве и для назначения Верзилову 15 суток ареста.

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Автор: Илья Романович
#арест #мвд #брань #верзилов

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