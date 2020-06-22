Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает возможным сделать следующий шаг по отмене ограничительных мер, введенных в столице на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Начиная с 23 июня, на территории Москвы вновь заработают рестораны и кафе. Информация об этом появилась на официальном сайте градоначальника. До этого заведения не работали из-за пандемии COVID-19. Также для горожан вновь станут доступны фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Люди вновь смогут посещать экскурсии на речных трамваях по Москве-реке. Власти отменили ограничения на работу детских садов и библиотек. К обычному режиму работы вернутся и учреждения социальной защиты граждан. Глава столицы заметил, что считает возможным переход к новому этапу снятия мер.

Последние данные об эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены актуальные решения властей, направленные на недопущение дальнейшего распространения пандемии коронавирусной инфекции.