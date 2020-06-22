Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

 Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи

Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи
Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

 ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии

ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

Московский медики объявили о смерти 26 пациентов с COVID-19

 Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи

Депутат Окунева объяснила важность поправок к Конституции о защите семьи
Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

Российскую базу в Сирии атаковали неизвестные беспилотники

 ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии

ПНС перевело Турции 12 миллиардов долларов за экспансию в Ливии
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
18:24   22 Июня 2020
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает возможным сделать следующий шаг по отмене ограничительных мер, введенных в столице на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Начиная с 23 июня, на территории Москвы вновь заработают рестораны и кафе. Информация об этом появилась на официальном сайте градоначальника. До этого заведения не работали из-за пандемии COVID-19. Также для горожан вновь станут доступны фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Люди вновь смогут посещать экскурсии на речных трамваях по Москве-реке. Власти отменили ограничения на работу детских садов и библиотек. К обычному режиму работы вернутся и учреждения социальной защиты граждан. Глава столицы заметил, что считает возможным переход к новому этапу снятия мер.

Последние данные об эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены актуальные решения властей, направленные на недопущение дальнейшего распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...