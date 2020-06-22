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18:16   22 Июня 2020
Происшествия

Пожар произошел на антарктической станции "Мирный"

Пожар произошел на антарктической станции "Мирный"

Возгорание на станции "Мирный" в Антарктиде уничтожило лаборатории ученых, занимавшихся исследованием материка.

Инцидент произошел 22 июня. Огонь уничтожил метеокабинет, а также кабинет аэрологии. Среди уничтоженных помещений находятся несколько лабораторий и радиорубка. Погибших или пострадавших от воздействия пламени нет, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на своем официальном сайте.

Сейчас устанавливаются причины происшествия.

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Автор: Юлия Яковлева
#пожар #антарктида #мирный

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