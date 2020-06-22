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18:14   22 Июня 2020
Экономика

Эксперт Deutsche Bank: экстренный спрос на доллар в мире уменьшается

Эксперт Deutsche Bank: экстренный спрос на доллар в мире уменьшается

Инвесторы в период кризиса обычно проявляют интерес к доллару, однако пандемия коронавируса показала, что экстренный спрос на американскую валюту уменьшается, заявил эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

В случае прихода второй волны пандемии спрос инвесторов на доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть, а курс "зеленого" серьезно ослабнет по отношению к большинству других валют, включая китайский юань, уверен эксперт.

По словам Гоэла, пандемия показала, что доллар теряет спасительную привлекательность. Например, инвесторы куда больше предпочитают вкладывать деньги в валюты стран из "группы десяти". Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Канаде, США и Швейцарии, передает РБК.

Стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит намного хуже, чем у других стран, где наблюдалось распространение коронавируса, отметил эксперт. Кроме того, по данным Deutsche Bank, большая часть Европы открывается быстрее Соединенных Штатов.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #доллар #кризис #пандемия #экономика сша

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