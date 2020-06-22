Депутат Морозов объяснил необходимость поправок к Конституции для суверенитета России

Депутат Государственной думы России Антон Морозов рассказал, как поправки в Конституцию России смогут повлиять на государственную политику страны.

Поправка о приоритете российского права над международным — одна из важнейших в Основном законе. Таким образом снимается возможность управления российским государством извне. Парламентарий напомнил корреспонденту Nation News, что Международный валютный фонд (МВФ) был одним из регуляторов, который мог порой диктовать свои правила Центральному банку России.

МВФ мог навязывать свои условия, например, связанные с ключевой ставкой, что в свою очередь негативно влияло на развитие отечественной экономики. Сейчас Россия должна в ускоренном темпе преодолеть финансовые трудности и сделать рывок вверх, для чего важно исключить внешнее воздействие на кредитную и финансовую политику страны.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Важнейшие инициативы предлагают законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться ежегодно.