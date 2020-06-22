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18:34   22 Июня 2020
Весь мир

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

США остаются первой экономикой мира и за счет своей экономической мощи обеспечивают приоритет доллара. Такое мнение «Политике сегодня» высказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя заявление эксперта Deutsche Bank Самира Гоэла об ослаблении американской валюты в случае второй вспышки коронавируса.

«Если произойдет вторая вспышка коронавируса, то это коснется всех стран. Поэтому все окажутся в одинаковом положении. А значит, сложившийся на сегодняшний день баланс вряд ли изменится в ту или иную сторону. Мы должны понимать, для того, чтобы доллар ослаб, должны быть какие-то фундаментальные предпосылки. У нас их нет. США были и будут мировой экономикой», — заявил экономист.

По словам эксперта Deutsche Bank Самира Гоэла, доллар является предпочтительной валютой для инвесторов во времена неопределенности. В подтверждение своих слов, он привел в пример денежные потоки в марте, когда коронавирус начал активно распространяться по всему миру. Однако сейчас «экстренный спрос на доллар уменьшается», считает аналитик.

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Александр Сафонов уверен, что даже если доллар ослабнет по отношению к другим валютам развитых стран, то это может быть только на руку Америке.

«Слабый доллар — это конкурентное преимущество американских товаров на европейском рынке и на рынке Китая. Никто даже не будет заинтересован раскачивать ситуацию. Региональные колебания возможны, но в масштабном плане никто не захочет стерилизовать такую политику, кроме тех стран, которые расплачиваются национальной валютой», — объяснил экономист.

Профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев предположил, что падение доллара возможно, однако это не ударит сильно по американской экономике.

«Экономика США оказалась более уязвимой к пандемии. Доллар, конечно, может ослабнуть в пределах колебаний, которые уже имели место. Когда-то он был значительно дешевле по отношению к евро. Вплоть до 1,3. Сейчас чуть больше», — сказал Заостровцев в комментарии ПС.

В начале июня, по данным Московской биржи, курс доллара вернулся к уровню марта и стал меньше 70 рублей. Однако, эксперты предполагают, что в третьем квартале 2020 года американская валюта составит 73,39 рубля, в четвертом — 72 рубля, а в первом квартале 2021 года — 70 рублей.

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Автор: Карина Азоян
#сша #доллар

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