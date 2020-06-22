Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

США остаются первой экономикой мира и за счет своей экономической мощи обеспечивают приоритет доллара. Такое мнение «Политике сегодня» высказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя заявление эксперта Deutsche Bank Самира Гоэла об ослаблении американской валюты в случае второй вспышки коронавируса.

«Если произойдет вторая вспышка коронавируса, то это коснется всех стран. Поэтому все окажутся в одинаковом положении. А значит, сложившийся на сегодняшний день баланс вряд ли изменится в ту или иную сторону. Мы должны понимать, для того, чтобы доллар ослаб, должны быть какие-то фундаментальные предпосылки. У нас их нет. США были и будут мировой экономикой», — заявил экономист.

По словам эксперта Deutsche Bank Самира Гоэла, доллар является предпочтительной валютой для инвесторов во времена неопределенности. В подтверждение своих слов, он привел в пример денежные потоки в марте, когда коронавирус начал активно распространяться по всему миру. Однако сейчас «экстренный спрос на доллар уменьшается», считает аналитик.

Александр Сафонов уверен, что даже если доллар ослабнет по отношению к другим валютам развитых стран, то это может быть только на руку Америке.

«Слабый доллар — это конкурентное преимущество американских товаров на европейском рынке и на рынке Китая. Никто даже не будет заинтересован раскачивать ситуацию. Региональные колебания возможны, но в масштабном плане никто не захочет стерилизовать такую политику, кроме тех стран, которые расплачиваются национальной валютой», — объяснил экономист.

Профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев предположил, что падение доллара возможно, однако это не ударит сильно по американской экономике.

«Экономика США оказалась более уязвимой к пандемии. Доллар, конечно, может ослабнуть в пределах колебаний, которые уже имели место. Когда-то он был значительно дешевле по отношению к евро. Вплоть до 1,3. Сейчас чуть больше», — сказал Заостровцев в комментарии ПС.

В начале июня, по данным Московской биржи, курс доллара вернулся к уровню марта и стал меньше 70 рублей. Однако, эксперты предполагают, что в третьем квартале 2020 года американская валюта составит 73,39 рубля, в четвертом — 72 рубля, а в первом квартале 2021 года — 70 рублей.