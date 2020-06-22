Грузинский журналист Габуния вновь резко высказался в адрес Путина

Скандальный журналист Георгий Габуния вновь резко высказался в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Габуния неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arkhi, после чего в грубой манере обратился к главе России. Позже он заявил, что является "солдатом слова".

Служба государственной безопасности Грузии на прошлой неделе сообщила о задержании гражданина Российской Федерации якобы за изготовление и использование поддельных документов в рамках расследования о подготовке заказного убийства. Задержанный "пытался ликвидировать Габунию", заявил генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вброс, назвав подозрения абсурдными.

Год назад Габуния позволил себе резкие высказывания в адрес Владимира Путина и его покойных родителей в эфире "Рустави-2". Его поступок вызвал возмущение у зрителей телеканала, которые устроили протесты с требованием наказать журналиста. В августе его уволили после смены владельца телекомпании.