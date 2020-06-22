Поправки к Конституции закрепят ответственность партий перед гражданами

Изменения в Конституции России призваны подготовить страну к новым политическим реалиям. В том числе, они установят ответственность партий перед гражданами, сообщил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Представленные рабочей группой поправки не только изменят вектор социальной политики российских властей, но и позволят модернизировать систему исполнительной власти страны. В результате распределения полномочий Государственная дума получит больше возможностей влиять на экономическое развитие государства. Кроме того, парламентская система будет оздоровлена за счет новой ответственности партий перед россиянами.

Российские партии привыкли к тому, что основная нагрузка лежит на "Единой России", рассказал ФБА "Экономика сегодня" Журавлев. Поэтому они отстраняются от реалий, формируя свою политическую программу на популизме и лозунгах. Теперь, в период усиления Госдумы, фракции смогут доказать, что они могут быть реально полезными для общества. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России состоится 1 июля.