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17:35   22 Июня 2020
Общество

Ежемесячную выплату назначили многодетным родителям Приморья

Ежемесячную выплату назначили многодетным родителям Приморья

Почти восемь тысяч многодетных семей Приморского края будут ежемесячно получать выплату в 14 тыс. руб., сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выделенная властями сумма полагается ежемесячно родителям на каждого третьего или последующего ребенка, уточняется в сообщении. Претендовать на такую финансовую помощь могут граждане РФ, чей средний доход не превышает 36,8 тыс. руб. Ежемесячная выплата выплачивается родителям до достижения ребенком трехлетнего возраста, отметили в краевом правительстве.

Более 13 млн заявок на выдачу единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет оформили россияне в мае через портал госуслуг, передает телеканал "360". Соответствующую выплату российским родителям назначил глава государства Владимир Путин.

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Автор: Василий Пименов
#дети #приморье #выплаты

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