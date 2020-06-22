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17:31   22 Июня 2020
Происшествия

Поисковики нашли под Орлом колодец, куда фашисты сбрасывали детей из концлагеря

Поисковики нашли под Орлом колодец, куда фашисты сбрасывали детей из концлагеря

Поисковики обнаружили заброшенный колодец с человеческими останками в поселке Крутовский в Орловской области. Как утверждают старожилы, во время Великой Отечественной войны гитлеровцы сбрасывали в него детей.

Местная жительница Валентина Мерцалова рассказала телеканалу "Первый областной", что после войны хотели раскопать этот колодец и использовать. Но нашли детские кости и зарыли обратно.

Поисковики наткнулись на деревянный колодезный сруб, после которых шли кирпичи, солома и зола, их специально закинули в колодец. Найденные кости сильно пострадали от времени, сейчас они находятся на экспертизе.

Теперь жители Крутовского планируют поставить на месте находки крест, чтобы приносить сюда конфеты и игрушки. В СК РФ сообщили, что по факту обнаружения человеческих останков организована проверка.

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Автор: Ирина Большунова
#дети #война #колодец #орловская область #фашисты #кости #концлагерь

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