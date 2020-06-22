Опубликован порядок региональных выплат в РФ на детей от 16 до 18 лет

Порядок денежных выплат на детей от 16 до 18 лет утвердили в Тверской области. Соответствующий документ подписал глава региона Игорь Руденя.

Он сообщил о введении данной меры на видеоконференции с семьями региона 1 июня. Поддержка женатых пар с детьми является приоритетом. Все предпринятые меры должны позитивно сказаться на демографической обстановке в Тверской области. Денежные выплаты будут выделяться на каждого ребенка, родившегося в период с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На рожденных с 11 мая 2004 года распространяется федеральная выплата.

Право на получение поддержки имеет один из родителей или законный представитель ребенка. Для этого нужно иметь гражданство Российской Федерации. Человек должен иметь постоянную регистрацию в Тверской области не менее 5 лет. Жители, достигшие 18 лет, смогут получить выплату самостоятельно на тех же условиях. Многодетным семьям выплатят 5 тысяч рублей, остальным — 3 тысячи.

Гражданин должен обратиться в МФЦ или центр социальной поддержки по месту проживания для получения поддержки. Заявление можно отправить в электронном виде или по почте. При подаче документа необходимо приложить к нему копии паспортов заявителя и ребенка, заверенные должным образом, либо предоставить оригиналы. Граждане РФ смогут получить еще больше государственных услуг в формате онлайн, передает телеканал "360".