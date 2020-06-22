Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны воевал почти со всеми странами, сейчас входящими в Евросоюз, но дело в том, что он воевал с нацистскими пособниками, и в каждой из этих стран было сопротивление.

Об этом в ходе пресс-конференции «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история», которую 22 июня, в День памяти и скорби, провела Медиагруппа «Патриот», заявил военный историк, преподаватель, участник военно-исторического движения «Российское военно-историческое общество» Борис Кипнис.

По словам эксперта, он, конечно, прочитал статью президента РФ Владимира Путина для американского журнала National Interest о событиях, предшествовавших началу Второй Мировой войне и о том, что резолюция ЕС от 2019 году, приравнивающая советский строй в СССР к нацистскому в гитлеровской Германии, является подлостью.

«Статью я, конечно, читал. Свою позицию президент и руководство страны донесли…, — заявил историк, отметив, что у него есть к этой статье ряд замечаний. — Смысл бы статьи не поменялся, но она бы была гораздо менее уязвима к критике».

В частности, Борис Кипнис указал на то, что сейчас в исторические события привноситься современная политика. По его словам, несмотря на то, что СССР в годы Второй мировой войны воевал почти со всем Евросоюзом, он, воевал в первую очередь с нацистскими пособниками, а в самих этих странах к войне относились очень по-разному и везде было сопротивление – в Норвегии, во Франции, в Югославии, но при этом была и нацистская Германия, и фашистские правительства, и выродки, поддерживавшие нацистов.

Также в статье президента, добавил Кипнис, не освещена позиция польских властей – а ведь это была проблема антикоммунизма.

«Польское руководство ненавидело СССР, потому что она был большевистской страной. Ужас второго повторения Красного похода преследовал их. Они были готовы дружить с сатаной, лишь бы не допустить повторения», — считает военный историк.

После того, как в Берлине утвердились нацисты, добавил он, польские власти решили нормализовать отношения с Германией, они пошли на переговоры и оказалось, что Польша в состоянии договориться со своим заклятым врагом, так как нацисты – не коммунисты, к тому же их объединял антисемитизм.