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17:27   22 Июня 2020
Общество

Депутат ЗакСа Анохин назвал ключевой фактор победы Петербурга над коронавирусом

Депутат ЗакСа Анохин назвал ключевой фактор победы Петербурга над коронавирусом

Снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге обязательно должно быть поэтапным и проходить аккуратно, считает депутат Законодательного собрания города Андрей Анохин.

Администрация Северной столицы 9 июня представила план по выходу из ограничений. Постепенно открываются федеральные медучреждения, ранее перепрофилированные для работы с COVID-19. Люди снова могут ходить в храмы, на кладбища и приобретать непищевую продукцию в магазинах.

Два месяца самоизоляции измотали людей, но важно понимать, что вирус еще не пропал полностью. Именно поэтому ограничения необходимо снимать аккуратно, отметил Анохин в интервью изданию "ПолитЭксперт".

"Очень многое зависит от самосознательности граждан, которые должны понимать, что власть все делает для того, чтобы активизировать общественную и экономическую жизнь города, исходя из запросов и пожеланий граждан", — подчеркнул он.

Соблюдение социальной дистанции и ношение СИЗ — ключевые факторы, которые находятся в зоне ответственности людей, подчеркнул депутат. Победа города над коронавирусом во многом зависит от готовности населения следовать правилам безопасности. Гражданам необходимо четко понимать, что многое зависит именно от их сознательного отношения к ситуации, заключил Анохин.

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Автор: Ирина Большунова
#анохин #пандемия #ограничительные меры #коронавирус

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