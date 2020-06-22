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16:47   22 Июня 2020
Политика

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Глава греческого Генерального штаба Константинос Флорос пригрозил Турции военным ответом за нарушение границ исключительной экономической зоны страны.

Как пишет Федеральное агентство новостей, греческий генерал предостерег Турцию от любых действий, которые способны нанести ущерб интересам Афин, в том числе в районе Восточного Средиземноморья. Флорос подчеркнул, что греческая сторона "сожжет всех", чья нога ступит на земли Греции. Такое заявление было сделано в ходе интервью, посвященного агрессии Турции и ситуации, сложившейся на территории Ливии.

Глава Генштаба Греции не исключил возможности военного конфликта с турецкой армией в том случае, если она "пересечет красную черту" в двусторонних отношениях. Флорос предупредил, что при нарушении интересов Греции и нарушении границ обострения будет невозможно избежать.

Отношения между двумя европейскими странами осложнились на фоне военной интервенции Турции в Ливию. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем договор о демаркации морских границ. Это соглашение ущемляет права многих стран и выглядит абсолютно нелегитимным с точки зрения международного права.

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Автор: Яна Либерман
#турция #ливия #греция

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