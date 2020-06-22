Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Юлии Тимошенко о противозаконном выделении оператора ГТС из структуры "Нафтогаза" может оказать влияние на дальнейшее взаимодействие Украины и России в газовом секторе. Об этом заявил глава украинской энергетической компании Андрей Коболев.

Актуальное соглашение о транзите, подписанное между "Газпромом" и "Нафтогазом" в декабре прошлого года, учитывает необходимость установить новые принципы сотрудничества в соответствии с европейскими стандартами. В том числе Киев обязуется сделать компанию-оператора газотранспортных систем независимой, что исключит влияние "Нафтогаза" на работу газопроводов. Тимошенко назвала такое решение неконституционным и идущим вразрез с национальными интересами.

Признание нелегитимности данного решения может иметь далекоидущие последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Секретариат энергетического сообщества учтет нарушение, после чего "Газпром" получит основания для разрыва контракта.