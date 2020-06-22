Гурьев призвал разоблачать ложь о Второй мировой, чтобы правда не забылась

Целью Запада в информационной войне является нарушение системы миропорядка, он сейчас обращается к прошлому, для того, чтобы в будущем лишить Россию позиций.

Об этом в понедельник, 22 июня, заявил кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Евгений Гурьев, выступая на приуроченной ко Дню памяти и скорби пресс-конференции на тему «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история», которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам историка, Европа с 1936 года проводила по отношению к Гитлеру политику «умиротворения агрессора», чтобы направить воинственный пыл Германии, Италии, Японии на восток. И сейчас западные страны, которые в большинстве своем воевали в годы Второй мировой войны против СССР, пытаются, переписывая прошлое, «обелить свои одежды». Однако перед ними стоят и более глобальные задачи.

«Задача всей информационной войны, об этом все говорят, ― это попытка нарушить систему миропорядка, совета безопасности ООН. Обращение к прошлому направлено в будущее, чтобы лишить нас позиций, которые мы имеем», — считает Гурьев.

И вопрос о том, будут ли в мире через 30 – 50 лет помнить об участии СССР во Второй мировой войне, является не историческим. Сейчас, по словам историка, Россия находится в ситуационной вилке.

Если информационная политика России останется такой же, какой была в 1990-х годах, то есть о чем-то мы не будем говорить. В чем-то станем говорить плохо сами о себе – о нашей роли не только забудут, будет еще хуже – нас приравняют к Гитлеру.

«Тогда через 30 лет не только на Западе, но и у нас будут думать, что Англия, США и Франция воевали против Гитлера и Сталина», — заявил Гурьев.

Но есть и другая возможность – интенсифицировать ту политику, которую сейчас поддержал российский президент Владимир Путин.

«Мы можем ответить на ложь в отношении нас правдой и в отношении их, и в отношении себя», — подчеркнул эксперт.

В этом случае, по его словам, наша контрпропаганда должна проводится так, чтобы, не вдаваясь в крайности, показывать преступления наших противников, не давая при этом им повода упрекнуть нас во лжи.