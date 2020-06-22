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16:37   22 Июня 2020
Общество

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Россияне должны с максимальным вниманием относиться к своему здоровью, а также проявить заботу в отношении медиков. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, чтобы этого добиться жителям РФ придется соблюдать масочный режим и осенью. Не отпадет необходимость и в антисептических средствах, пишет "Российская газета".

Заместитель председателя Правительства РФ в эфире программы Первого канала "Познер" отметила, что в настоящий момент проблем с доступностью индивидуальных средств защиты не наблюдается. Первоначальный дефицит масок и перчаток обусловлен неготовностью к масштабной пандемии коронавируса. К ней никто в мире не был готов, резюмировала Голикова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #маски #голикова #пандемия #коронавирус

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