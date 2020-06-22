Росавиация отказалась предоставлять субсидии "Победе"

Субсидии на компенсацию расходов из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса не будут предоставлять компании "Победа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Росавиации.

Лоукостер "Победа", успевший до приостановки работы перевести свыше 1 тысячи человек, подал заявку на получение государственной помощи еще в апреле текущего года. Однако представители Росавиации проинформировали, что господдержку компания не получит. Причем на сегодняшний день это единственный крупный авиаперевозчик, оставшийся без субсидий.

Причина, по которой отказали "Победе" — недостоверная информация о компании, переданная в Росавиацию, информирует ТАСС. Еще одним основанием может стать несоответствие лоукостера нескольким требованием. Например, компания не может быть иностранным юридическим лицом.