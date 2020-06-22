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Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

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 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
16:26   22 Июня 2020
Общество

Росгвардейцы приняли участие в акции "Свеча памяти" на Поклонной горе

Росгвардейцы приняли участие в акции "Свеча памяти" на Поклонной горе

Столичные сотрудники правоохранительных ведомств приняли участие в акции "Свеча памяти" на Поклонной горе.

В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры приняли участие в акции в Москве. Они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, выложив ими слово "Помним". В акции также поучаствовал ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин. Он прочел отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны во всех регионах России прошла минута молчания.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #вов

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