Росгвардейцы приняли участие в акции "Свеча памяти" на Поклонной горе

Столичные сотрудники правоохранительных ведомств приняли участие в акции "Свеча памяти" на Поклонной горе.

В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры приняли участие в акции в Москве. Они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, выложив ими слово "Помним". В акции также поучаствовал ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин. Он прочел отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны во всех регионах России прошла минута молчания.