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16:14   22 Июня 2020
Политика

Глава Хорватии не прибудет на парад Победы в Москву из-за поломки самолета

Глава Хорватии не прибудет на парад Победы в Москву из-за поломки самолета

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет посетить парад Победы в честь юбилея советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник пишет РИА Новости со ссылкой на хорватское посольство.

По информации дипмиссии, Миланович не сможет прибыть в Москву на торжественное мероприятие, посвященное юбилею Победы, в связи с поломкой самолета. В посольстве подчеркнули, что это официальная информация.

Парад в честь юбилея Победы пройдет на Красной площади в российской столице 24 июня. Президент РФ Владимир Путин объявил этот день выходным. На следующий день после торжественного шествия в России начнется голосование за поправки к Конституции РФ, которое продлится до 1 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #хорватия #парад победы

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