Глава Хорватии не прибудет на парад Победы в Москву из-за поломки самолета

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет посетить парад Победы в честь юбилея советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник пишет РИА Новости со ссылкой на хорватское посольство.

По информации дипмиссии, Миланович не сможет прибыть в Москву на торжественное мероприятие, посвященное юбилею Победы, в связи с поломкой самолета. В посольстве подчеркнули, что это официальная информация.

Парад в честь юбилея Победы пройдет на Красной площади в российской столице 24 июня. Президент РФ Владимир Путин объявил этот день выходным. На следующий день после торжественного шествия в России начнется голосование за поправки к Конституции РФ, которое продлится до 1 июля.