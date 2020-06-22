В Мордовии объяснили лидерство в списке коррумпированных регионов хорошей работой полиции

Мордовия вошла в десятку самых коррумпированных регионов страны по данным Генпрокуратуры. Но власти республики считают, что такой показатель — результат «большой совместной работы правоохранительных органов и органов власти региона по борьбе с коррупционными проявлениями».

Руководитель пресс-службы главы Мордовии Елена Башкирцева в комментарии «Политике Сегодня» отметила, что попадание Мордовии в рейтинг — это «результат большой совместной работы правоохранительных органов и органов власти региона по борьбе с коррупционными проявлениями».

«Считаем, что активное выявление в Мордовии случаев коррупции свидетельствует об эффективном очищении общества от этого отвратительного порока», — сообщила руководитель пресс-службы главы республики Елена Башкирцева в комментарии «Политике Сегодня».

Она подчеркнула, что глава республики Владимир Волков возглавляет региональную антикоррупционную комиссию. Противодействие коррупции — приоритет для всех субъектов РФ, убеждены в администрации Мордовии.

В докладе генпрокурора Игоря Краснова в десятке регионов с высоким уровнем коррупции наряду с Мордовией числятся: Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.