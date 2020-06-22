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Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
16:40   22 Июня 2020
Весь мир

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Исторические параллели между событиями 1941 года, когда гитлеровская авиация разбомбила Белград, и бомбардировками НАТО, продолжавшимися в 1999 году 78 дней, проводят все в Сербии.

Об этом 22 июня на посвященной Дню памяти и скорби пресс-конференции «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история», которую проводит Медиагруппа «Патриот», рассказал депутат парламента Республики Сербия Драгомир Карич.

Эксперт напомнил, что во время бомбардировки Белграда и других сербских промышленных городов самолетами люфтваффе 6 апреля 1941 года погибли 3,5 тысячи человек, однако не было таких разрушений, какие стране нанесла авиация НАТО в 1999 году.

«Это была зверская бомбардировка ― 78 дней и ночей круглосуточно. Сначала сказали, что будут бомбить только казармы, а потом начали бомбить больницы, детсады, школы. Как корона (в завершение) ― радиотелевидение Сербии», — напомнил Карич те трагические события.

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Сербов, по его словам, разбомбили только за то, что они вышли на улицы. Наказанием за это стало уничтожение Югославии, и демократическое западное общество, добавил депутат, предпочло закрыть глаза на все эти преступления.

«Мы всегда будем проводит параллель ― что случилось в конце ХХ века и удар по СССР 1941 года. Сербия не можем не делать параллель с 41 годом. Нас бомбили за то, что мы вышли на улицы», — подчеркнул Карич.

В заключение своего выступления сербский депутат напомнил, что Хорватия, которая в годы Второй мировой войны «была под руку с Гитлером», сейчас называется демократической страной, а для Сербии и России Запад пытается сделать «ревизию» исторических событий.

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

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Автор: Александр Люблинский
#нато #политика #сербия #вторая мировая война #общество #весь мир #бомбардировки #югославия

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