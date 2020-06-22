В Ростуризме анонсировали скорое открытие популярных российских курортов

Все наиболее популярные туристические направления России будут открыты для туристов в середине лета. Главной задачей курортов станет обеспечение безопасности отдыхающих, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Первый этап снятия ограничений на работу туризма уже был запущен в Краснодарском крае — местные курорты начали работать с 21 июня. В понедельник первый туристический рейс вылетел в Краснодар из Москвы. В скором времени начнут открываться и другие популярные направления. К началу июля работы по запуску отрасли будут завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма.

В первую очередь, перед Ростуризмом стоит задача обеспечить полную безопасность отдыхающих в условиях пандемии коронавируса. Этот принцип будет работать по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Индустрия готовится к большому количеству туристов — из-за режима самоизоляции наблюдался высокий отложенный спрос.