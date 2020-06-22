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 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

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Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
16:04   22 Июня 2020
Политика

Голикова рассказала, как власти принимали решение о дате парада Победы

Голикова рассказала, как власти принимали решение о дате парада Победы

Власти России определились с датой проведения парада Победы и голосования за поправки к Конституции РФ только после того, как вспышка COVID-19 в стране пошла на спад. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Добавим, что с 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование за поправки к Конституции. Накануне соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. В Основной закон страны предлагается включить положения, призванные улучшить качество жизни россиян.

На сегодняшний день вместе с поправками в Конституцию в России продвигаются различные меры, среди них — доступная и качественная медицинская помощь, ежегодная индексация пенсий, социальная поддержка и многое другое.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #парад победы #коронавирус

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