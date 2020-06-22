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15:33   22 Июня 2020
Общество

Врач Водовозов призвал не отказываться от масок против коронавируса

Врач Водовозов призвал не отказываться от масок против коронавируса

Использование средств индивидуальной защиты в общественных местах помогает сдерживать пандемию коронавирусной инфекции до появления вакцины, заметил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Число выявленных случаев в разных регионах Российской Федерации сильно варьируется, заметил терапевт и медицинский блогер. Ограничения снимаются не по всей стране, а в отдельных субъектах. Это связано с тем, что в каждом наблюдается своя эпидемиологическая обстановка. В то же время ситуация с пандемией в мире остается напряженной, заметил Водовозов в комментарии изданию NewInform.

Использовать средства индивидуальной защиты необходимо, так как COVID-19 еще не полностью изучен. Существуют случаи, когда заболевание протекает без проявления каких-либо симптомов, но в то же время оно может вызвать осложнения. Особенность коронавирусной инфекции заключается в том, что невозможно предсказать, как она будет протекать у конкретного пациента.

"Крайне рекомендуется сейчас соблюдать меры защиты. Конечно, лучше использовать не маски, а респираторы, поскольку они защищают эффективнее", — заметил Водовозов.

Последние данные о сложившейся в Российской Федерации эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены первые симптомы заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью. Также на сайте опубликованы методические рекомендации докторов.

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Автор: Яна Либерман
#маски #коронавирус

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