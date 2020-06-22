Клинцевич: СК должен разобраться в ситуации с флагом ЛГБТ на монументе "Родина-мать"

Вопиющий инцидент произошел на территории Киева. Клинцевич рассказал, что СК должен разобраться с ситуации с флагом ЛГБТ на монументе.

Очевидцы сообщили о ситуации с осквернением памятника "Родина-мать" в Киеве. Неизвестные разместили цифровой флаг ЛГБТ-сообщества на историческом монументе. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич обратил внимание общественности на случившееся в столице Украины. По данным парламентария, произошедшее является провокацией.

Подобные действия можно отнести к элементам информационной войны. Необходимо дать правовую оценку произошедшему инциденту. СК должен разобраться со случившемся, упомянул Франц Клинцевич в публикации телеканала "360".