Сербов очень раздражают обвинительные пассажи Евросоюза в адрес СССР, а празднование Дня Европы, которое отмечается 9 мая в Сербии, считают самой большой пропагандой.

Такое мнение высказал сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич, выступая на пресс-конференции по теме «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история», которую Медиагруппа «Патриот» проводит в День памяти и скорби, 22 июня.

По словам Стевана Ганича, Сербия в годы Второй мировой войны смотрела на Красную армию как на единственного союзника. Советского лидера Иосифа Сталина воспринимала не как коммуниста, а как «русского царя».

«Мой дедушка пошел воевать в партизанские, потому что считал, что с помощью СССР можем освободить от захватчиков», — рассказал участникам мероприятия сербский эксперт.

Поэтому, по его словам, сербы считают совершенно неприемлемыми нападки, которые сейчас в адрес Советского Союза позволяет себе руководство ЕС. Особенно «тухло», добавил Ганич, выглядит праздник День Европы, который отмечается 9 мая.

«Они делают упор на то, что это День Европы, об истории говорится, о роли СССР не говорится. <...> для нас это неприемлемо. Мы являемся жертвой пропагандисткой кампании», — подчеркнул политолог.

При этом Ганич добавил, что в Сербии нет никаких других версий событий, происходящих во время Великой отечественной войны. Если сейчас серба спросить «кто для вас красноармеец?», он ответит – освободитель.

Комментируя героизацию пособников нацистов, которая сейчас происходит на Украине, эксперт напомнил, что сербское правительство, в годы, когда страна находилась под немецкой оккупацией, не отправило ни одного солдата воевать на восточный фронт, а добровольных пособников нацистов там было очень немного. А католическая церковь, которая сотрудничала с фашистским режимом, до сих пор не принесла за это извинений.

По словам Гайнича, с точки зрения памяти, история Второй мировой войны для Сербии была очень сложной.