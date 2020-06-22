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15:09   22 Июня 2020
Происшествия

Россию могут включить в следственную группу по расследованию MH17

Россию могут включить в следственную группу по расследованию MH17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате во время судебных слушаний заявила, что никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing, нет.

Представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова адвокат также сообщила, что Россия поставила свою подпись под конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, а в июне 2015 года она подала свой запрос, чтобы присоединиться к ССГ, однако прокуратура Нидерландов дала отрицательный ответ.

Малайзийский Boeing, летевший в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, никто не выжил.

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Автор: Яна Либерман
#россия #расследование #крушение #mh17 #боинг

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