ПФР рекомендует проверять реквизиты перед отправкой заявки на получение выплаты на детей

Если единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет не поступила на счет после подачи заявления, то необходимо проверить, правильно ли указаны реквизиты банковского счета, сообщили в Пенсионном фонде.

В ПФР напомнили, что на рассмотрение заявки требуется пять рабочих дней, а при положительном решении деньги поступают на счет в течение трех дней.

Если деньги так и не поступили, то стоит обратиться в клиентскую службу ПФР или воспользоваться электронным сервисом online.pfrf.ru. Каждое обращение сотрудники ПФР рассматривают в индивидуальном порядке.

Граждане России, у которых есть дети от 3 до 16 лет, могут подать заявление на получение единовременного пособия на ребенка в размере 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд принимает заявки с 1 июня 2020 года.