Объем субсидий для малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличили в российском правительстве до 104,4 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

В мае текущего года в рамках распоряжения кабмина Казначейству России было выделено из резервного фонда свыше 81 млрд рублей на субсидии МСБ. Контролировать целевое использование денежных средств поручено Министерству финансов РФ.

Правительство страны разработало общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Доработанный документ поступил на изучение президенту Владимиру Путину в минувшую пятницу, 19 июня. После утверждения всех положений документ может быть подписан и запущен в работу.

По оценкам экспертов, предложенная командой премьер-министра Михаила Мишустина концепция поддержки экономических показателей продемонстрирует свою эффективность.