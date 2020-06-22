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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

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Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
14:56   22 Июня 2020
Политика

Кабмин увеличил объем субсидий для пострадавшего от COVID-19 бизнеса

Кабмин увеличил объем субсидий для пострадавшего от COVID-19 бизнеса

Объем субсидий для малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличили в российском правительстве до 104,4 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

В мае текущего года в рамках распоряжения кабмина Казначейству России было выделено из резервного фонда свыше 81 млрд рублей на субсидии МСБ. Контролировать целевое использование денежных средств поручено Министерству финансов РФ.

Правительство страны разработало общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Доработанный документ поступил на изучение президенту Владимиру Путину в минувшую пятницу, 19 июня. После утверждения всех положений документ может быть подписан и запущен в работу.

По оценкам экспертов, предложенная командой премьер-министра Михаила Мишустина концепция поддержки экономических показателей продемонстрирует свою эффективность.

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Автор: Илья Романович
#бизнес #кабмин #казначейство #мишустин #коронавирус

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