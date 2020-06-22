Польский эксперт: в Польше все помнят, кто освободил ее от фашистов

То, что именно Красная армия освободила Польшу от фашистов в годы Второй мировой войны, помнят все поляки, и многим из них не нравится то, что делает нынешнее правительство.

Об этом в ходе онлайн-конференции «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история», которая в День памяти и скорби, 22 июня, проходит в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», заявил гость мероприятия – координатор польской общественной организации «Польско-Российское Братство» в России Пшемыслав Твардовский.

«Все люди понимают, что Красная армия освободила Польшу. То, что делает правительство, многим не нравится. В Польше тоже сносят памятники. Мы были под влиянием, положительным влиянием СССР, а сейчас под влиянием США», — заявил он.

Также Твардовский отметил, что все в Польше крайне отрицательно относятся к происходящей на Украине героизации нацистов, однако из политических соображений Варшава не давит на Киев, который не изменит своего отношения к Москве пока там не сменится направление политики. Несмотря на то, что в Польше все помнят о Волынской резне, парламент страны не хочет ничего делать, чтобы осудить курс украинской политики.

«Мы не можем ставить знак сравнения между всеми поляками и польским правительством. Они (на выборах) получили только 30%. Большинство все помнит. Мои знакомые хорошо относятся к русским, все понимают, кто освободил Польшу», — добавил Пшемыслав Твардовский.

При этом он отметил, что, если русские приедут в Польшу, они не почувствуют там плохого отношения к себе.